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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 24.10.18
10:47 25.10.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|22.10
|17.8211
|17.2006
|17.4584
|-
|-
|-
|23.10
|17.9057
|-
|-
|-
|-
|17.4584
|18.7333
|-
|-
|-
|24.10
|17.9434
|17.0823
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Українські Новини
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