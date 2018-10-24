Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 86,8 млн гривен и валютные - на $34,3 млн и €24,6 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|213
|214
|215
|216
|217
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200968
|Доразмещение UA4000201370
|Доразмещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000165773
|Доразмещение UA4000195176
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|23.10.2018
|23.10.2018
|23.10.2018
|23.10.2018
|23.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.10.2018
|24.10.2018
|24.10.2018
|24.10.2018
|24.10.2018
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|10.04.2019
|13.02.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|09.10.2019
|14.08.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|08.04.2020
|12.02.2020
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|-
|12.08.2020
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|-
|10.02.2021
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|-
|11.08.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|71.50
|80.00
|Номинальный уровень доходности.
|17.22
|17.30
|17.61
|14.30
|16.00
|Срок обращения (дней)
|105
|161
|252
|532
|1 022
|Срок погашения
|06.02.2019
|03.04.2019
|03.07.2019
|08.04.2020
|11.08.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|70 991 000.00
|6 003 000.00
|4 497 000.00
|10 450 000.00
|0.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|70 991 000.00
|6 003 000.00
|4 497 000.00
|10 450 000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|428 351 000.00
|527 640 000.00
|82 999 000.00
|30 657 000.00
|40 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|8
|3
|2
|2
|0
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|8
|3
|2
|2
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|0.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|0.00
|Установленная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|0.00
|Поступление в бюджет
|67 312 246.38
|5 550 073.65
|3 987 669.78
|9 964 597.50
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|218
|219
|220
|221
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000202568 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000199665 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000200711 (номин. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|23.10.2018
|23.10.2018
|23.10.2018
|23.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.10.2018
|24.10.2018
|24.10.2018
|24.10.2018
|Срок оплаты процентов
|18.04.2019
|05.12.2018
|28.11.2018
|Срок оплаты процентов
|17.10.2019
|05.06.2019
|29.05.2019
|Срок оплаты процентов
|16.04.2020
|-
|27.11.2019
|Срок оплаты процентов
|15.10.2020
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|37.50
|19.75
|20.60
|Номинальный уровень доходности. %
|5.40
|7.50
|3.95
|4.12
|Срок обращения (дней)
|238
|722
|224
|399
|Срок погашения
|19.06.2019
|15.10.2020
|05.06.2019
|27.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|34 039 000.00
|1 808 000.00
|37 010 000.00
|5 320 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|34 039 000.00
|1 808 000.00
|19 010 000.00
|5 320 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|250 828 000.00
|27 066 000.00
|242 667 000.00
|275 025 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|16
|10
|10
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|16
|10
|9
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.00
|7.50
|5.00
|-
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.00
|7.50
|4.60
|-
|Установленная доходность. %
|7.00
|7.50
|4.60
|4.07
|Средневзвешенная доходность.
|7.00
|7.50
|4.60
|4.07
|Поступление в бюджет
|32 558 984.28
|1 810 567.36
|19 226 333.80
|5 411 770.00
Данные: Минфин Украины