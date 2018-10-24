Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 86,8 млн гривен и валютные - на $34,3 млн и €24,6 млн

Министерство финансов 23 октября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 86,8 млн гривен и валютные бумаги - на 34,3 млн долларов и 24,6 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности, размещены бумаги со сроком обращения 105 дней на 67,312 млн гривен под 19% годовых, со сроком обращения 161 день на 5,55 млн гривен под 18,5% годовых, со сроком обращения 252 дня на 3,987 млн гривен под 18,5% годовых, со сроком обращения 532 дня на 9,964 млн гривен под 18,5% годовых.

Также размещены бумаги со сроком обращения 238 дней на 32,558 млн долларов под 7% годовых, со сроком обращения 722 дня на 1,810 млн долларов под 7,5% годовых, со сроком обращения 224 дня на 19,226 млн евро под 4,6% годовых и со сроком обращения 399 дней на 5,411 млн евро под 4,07% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 1 847,136 млн гривен.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 213 214 215 216 217 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000200968 Доразмещение UA4000201370 Доразмещение UA4000201768 Доразмещение UA4000165773 Доразмещение UA4000195176 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт. - - - - - Дата проведения 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 Срок оплаты процентов - - - 10.04.2019 13.02.2019 Срок оплаты процентов - - - 09.10.2019 14.08.2019 Срок оплаты процентов - - - 08.04.2020 12.02.2020 Срок оплаты процентов - - - - 12.08.2020 Срок оплаты процентов - - - - 10.02.2021 Срок оплаты процентов - - - - 11.08.2021 Размер купонного платежа на одну облигацию - - - 71.50 80.00 Номинальный уровень доходности. 17.22 17.30 17.61 14.30 16.00 Срок обращения (дней) 105 161 252 532 1 022 Срок погашения 06.02.2019 03.04.2019 03.07.2019 08.04.2020 11.08.2021 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 70 991 000.00 6 003 000.00 4 497 000.00 10 450 000.00 0.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 70 991 000.00 6 003 000.00 4 497 000.00 10 450 000.00 0.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 428 351 000.00 527 640 000.00 82 999 000.00 30 657 000.00 40 000 000.00 Количество поданных заявок. шт. 8 3 2 2 0 Количество удовлетворенных заявок. шт. 8 3 2 2 0 Максимальный уровень доходности облигаций. % 19.00 18.50 18.50 18.50 0.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 19.00 18.50 18.50 18.50 0.00 Установленная доходность. % 19.00 18.50 18.50 18.50 0.00 Средневзвешенная доходность. % 19.00 18.50 18.50 18.50 0.00 Поступление в бюджет 67 312 246.38 5 550 073.65 3 987 669.78 9 964 597.50 0.00 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 218 219 220 221 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000201453 (номин. в $) Доразмещение UA4000202568 (номин. в $) Доразмещение UA4000199665 (номин. в $) Доразмещение UA4000200711 (номин. в $) Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт. - - - - Дата проведения 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 23.10.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 Срок оплаты процентов 18.04.2019 05.12.2018 28.11.2018 Срок оплаты процентов 17.10.2019 05.06.2019 29.05.2019 Срок оплаты процентов 16.04.2020 - 27.11.2019 Срок оплаты процентов 15.10.2020 - - Размер купонного платежа на одну облигацию - 37.50 19.75 20.60 Номинальный уровень доходности. % 5.40 7.50 3.95 4.12 Срок обращения (дней) 238 722 224 399 Срок погашения 19.06.2019 15.10.2020 05.06.2019 27.11.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 34 039 000.00 1 808 000.00 37 010 000.00 5 320 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 34 039 000.00 1 808 000.00 19 010 000.00 5 320 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 250 828 000.00 27 066 000.00 242 667 000.00 275 025 000.00 Количество поданных заявок. шт. 16 10 10 2 Количество удовлетворенных заявок. шт. 16 10 9 2 Максимальный уровень доходности облигаций. % 7.00 7.50 5.00 - Минимальный уровень доходности облигаций. % 7.00 7.50 4.60 - Установленная доходность. % 7.00 7.50 4.60 4.07 Средневзвешенная доходность. 7.00 7.50 4.60 4.07 Поступление в бюджет 32 558 984.28 1 810 567.36 19 226 333.80 5 411 770.00 Данные: Минфин Украины

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.