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Депозитные ставки для физлиц 19.10.18
16:57 19.10.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 октября 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|19.10.18
|18.10.18
|19.10.18
|18.10.18
|19.10.18
|18.10.18
|3 месяца
|14.29
|14.28
|2.19
|2.17
|1.21
|1.17
|6 месяцев
|15.05
|15.02
|2.97
|2.93
|1.61
|1.59
|9 месяцев
|15.24
|15.24
|3.04
|3.04
|1.84
|1.84
|12 месяцев
|15.39
|15.36
|3.67
|3.63
|2.21
|2.18
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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