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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 08.10.18
13:18 19.10.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|12.10
|17.9602
|16.8942
|16.10
|17.9230
|17.0327
|18.9401
|17.10
|17.9152
|17.0795
|18.10
|17.9163
|16.8401
Данные НБУ.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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