Финансовые новости
- |
- 19.10.18
- |
- 02:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Принятый сегодня парламентом новый Кодекс отменяетмораторий на взыскание валютной ипотеки
16:52 18.10.2018 |
Принятый сегодня парламентом новый Кодекс по процедурам банкротства устанавливает пятилетний особый период реструктуризации ипотечных валютных кредитов и отменяет мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам.
«С момента вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте"», - говорится в принятом Кодексе, сообщает FinClub.
Мораторий был введен в 2014 году и привел к тому, что мало кто из валютных заемщиков обслуживает свою ипотеку.
В то же время Кодекс по вопросам банкротства вводит пятилетний особый режим реструктуризации валютной ипотеки. Например, требования обеспеченного кредитора, которые возникли по кредиту в валюте, конвертируются в гривну по курсу НБУ на день открытия дела о неплатежеспособности и погашаются должником в соответствии с планом реструктуризации в размере 100% от рыночной стоимости квартиры или жилого дома, которая определена оценщиком, выбранным кредитором.
В случае, если общая площадь квартиры не превышает 60 кв. м (или не более 13,65 кв.м жилой площади на каждого члена семьи должника) или общая площадь жилого дома не более 120 кв. м, то процентная ставка по такому плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 1 п.п. «План реструктуризации заключается на 15 лет, если иное не согласовано сторонами», - говорится в Кодексе. Сейчас индекс UIRD составляет 15,36%.
Если площадь недвижимости больше, то «процентная ставка по такому плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 3 п.п.», а план реструктуризации заключается на 10 лет.
В Кодексе отмечается, что членами семьи должника считаются лица, проживавшие в квартире или жилом доме, которое является предметом обеспечения, на момент заключения ипотечного договора и проживают на момент открытия производства по делу о неплатежеспособности, а также дети указанных лиц, которые родились после заключения ипотечного договора.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджет-2019: Сколько денег и на что их выделят
|Разрыв шаблонов: Почему Ляшко решил подыграть «оппоблоковцам» относительно Андреевской церкви
|Рада одобрила проект госбюджета-2019 в 1-м чтении
|Кто и как голосовал относительно передачи Андреевской церкви Константинополю
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Импортеры и инвесторы в валютные ОВГЗ взвинтили курс доллара на межбанке
|Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре почти не изменилась
|HSBC станет первой компанией, которая выпустит китайские депозитарные расписки
|Индекс ПФТС 18 октября вырос шестые торги подряд
|Минфин разместил валютные ОВГЗ на внеочередном аукционе на $241,8 млн
|Сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось с типичного периода сентябрь-октябрь на июль-сентябрь, - Данилишин
|Принятый сегодня парламентом новый Кодекс отменяетмораторий на взыскание валютной ипотеки
Это интересно
|Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер
|Смартфон Lenovo K9: экран 5,7 дюйма, две сдвоенные камеры и SoC MediaTek Helio P22 при цене $123
|Android будет шифровать резервные копии с помощью пароля для разблокировки
|Убийство Элен Пастор: зять миллиардерши из Монако признался, что заказал ее
|Nation Brands 2018: топ-10 стран с самыми дорогими брендами
|Epson обвинили в саботаже чернильных картриджей сторонних компаний
|Огромный смартфон Huawei Mate 20X получил стилус