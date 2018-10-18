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Минфин объявил внеплановое размещение валютных ОВГЗ
Министерство финансов Украины в четверг объявило внеплановый аукцион по размещению 9-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма.
На плановых аукционах 16 октября объем продаж долларовых ОВГЗ составил $41,28 млн, что существенно меньше, чем $127,16 млн на аукционах неделю назад и $175,9 млн - на внеплановых аукционах 11 октября.
Минфин сохранил установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% - по более длинным и отклонил лишь две заявки на $6 млн на покупку 8-месячных бумаг, в которых покупатели просили ставку до 8% годовых.
Минфину 17 октября необходимо было выплатить $501 млн по ранее размещенным долларовым ОВГЗ, а с начала месяца он привлек $411,41 млн. Помимо того на следующей неделе Минфину предстоит погасить ОВГЗ в евро на сумму около EUR200 млн.
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