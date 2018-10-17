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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 4,818 млрд грн
12:48 17.10.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 17 октября увеличился на 4,818 млрд грн (1,3%) – до 357,79 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 4,9 млрд грн - до 756,431 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц, физлиц и нерезидентов – изменился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 01.10
|751154.72
|348103.76
|369871.50
|21100.66
|4803.58
|7275.21
|на 11.10
|747190.95
|348099.56
|367284.72
|19818.86
|4747.89
|7239.93
|на 12.10
|751748.95
|348099.56
|371319.84
|20236.70
|4852.44
|7240.41
|на 16.10
|751526.34
|348099.56
|370972.16
|20358.47
|4856.05
|7240.10
|на 17.10
|756431.75
|348099.56
|375790.23
|20430.25
|4871.41
|7240.31
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 17 октября – 27,930020 грн/$1.
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