Минфин на аукционах ОВГЗ 16 октября привлек в госбюджет более 7,078 млн грн. и $41,279 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|203
|204
|205
|206
|207
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200968
|Доразмещение UA4000201370
|Доразмещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000202469
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|16.10.2018
|16.10.2018
|16.10.2018
|16.10.2018
|16.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.10.2018
|17.10.2018
|17.10.2018
|17.10.2018
|17.10.2018
|Срок оплаты процентов
|03.04.2019
|Срок оплаты процентов
|02.10.2019
|Срок оплаты процентов
|01.04.2020
|Срок оплаты процентов
|30.09.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|86.25
|Номинальный уровень доходности.
|17.22
|17.30
|17.61
|18.00
|17.25
|Срок обращения (дней)
|112
|168
|259
|322
|714
|Срок погашения
|06.02.2019
|03.04.2019
|03.07.2019
|04.09.2019
|30.09.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|107 491 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1 800 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|7 491 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|357 360 000.00
|521 637 000.00
|78 502 000.00
|74 061 000.00
|3 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|8
|0
|0
|0
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|6
|0
|0
|0
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|20.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17.75
|Установленная доходность. %
|19.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|19.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Поступление в бюджет
|7 078 320.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|208
|209
|210
|211
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000202535 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000197396 (номин. в $)
|Первичное размещение UA4000 (номин. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|16.10.2018
|16.10.2018
|16.10.2018
|16.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.10.2018
|17.10.2018
|17.10.2018
|17.10.2018
|Срок оплаты процентов
|31.01.2019
|14.11.2018
|18.04.2019
|Срок оплаты процентов
|01.08.2019
|15.05.2019
|17.10.2019
|Срок оплаты процентов
|30.01.2020
|13.11.2019
|16.04.2020
|Срок оплаты процентов
|13.05.2020
|15.10.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|37.50
|27.45
|37.50
|Номинальный уровень доходности. %
|5.40
|7.50
|5.49
|7.50
|Срок обращения (дней)
|245
|470
|574
|729
|Срок погашения
|19.06.2019
|30.01.2020
|13.05.2020
|15.10.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|14 664 000.00
|7 524 000.00
|103 000.00
|25 258 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|8 664 000.00
|7 524 000.00
|103 000.00
|25 258 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|216 789 000.00
|158 038 000.00
|234 375 000.00
|25 258 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|10
|6
|2
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|8
|6
|2
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|8.00
|7.50
|7.50
|7.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.00
|7.50
|7.50
|7.50
|Установленная доходность. %
|7.00
|7.50
|7.50
|7.50
|Средневзвешенная доходность.
|7.00
|7.50
|7.50
|7.50
|Поступление в бюджет
|8 276 719.20
|7 642 126.80
|102 379.94
|25 258 000.00
Данные: Минфин Украины