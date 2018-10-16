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Депозитные ставки для физлиц 16.10.18
17:44 16.10.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 октября 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|12.10.18
|16.10.18
|12.10.18
|16.10.18
|12.10.18
|16.10.18
|3 месяца
|14.24
|14.33
|2.17
|2.25
|1.17
|1.14
|6 месяцев
|14.98
|15.06
|2.90
|3.02
|1.59
|1.63
|9 месяцев
|15.18
|14.96
|2.98
|2.76
|1.84
|1.86
|12 месяцев
|15.33
|15.45
|3.59
|3.67
|2.18
|2.19
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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