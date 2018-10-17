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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.10.18
10:49 16.10.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|10.10
|17.6565
|17.0027
|11.10
|17.7857
|16.8623
|17.4249
|12.10
|17.9602
|16.8942
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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