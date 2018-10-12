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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин на внеочередном аукционе ОВГЗ привлек в госбюджет 50,6 млн гривен и валютных бумаг на $175,9 млн

09:58 12.10.2018 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов 11 октября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 50,567 млн гривен и валютные бумаги - на 175,9 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности, размещены бумаги со сроком обращения 68 дней на 50,567 млн гривен под 19% годовых.

Также размещены бумаги со сроком обращения 250 дней на 25,122 млн долларов под 7% годовых, со сроком обращения 475 дней на 101,630 млн долларов под 7,5% годовых и со сроком обращения 110 дней на 49,176 млн долларов под 5,77% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 4,977 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2017 году привлек в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
По материалам: Українські Новини
 

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