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МВФ выступает против повышения гарантий по депозитам
08:24 11.10.2018 |
«Я надеюсь, что в следующем году мы перешагнем цифру минимальной гарантированной суммы выплат в 500 тыс. грн. Но не все нас поддерживают. Хочу сказать откровенно, отдельные сотрудники МВФ прямо сказали - вам не нужно увеличивать сумму гарантирования. Но почему? Ниже нас в Европе только Молдова и государственное образование Косово. В остальных странах суммы гораздо выше», - сказал Константин Ворушилин.
Ранее Константин Ворушилин заявлял, что увеличение гарантированных сумм будет поэтапным, но для начала «нужно стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежепособных банков».
Фонду разрешат увеличивать гарантированную сумму вкладов, заявил член парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак.
Сейчас ФГВФЛ гарантирует вклады физлиц и физлиц-предпринимателей на сумму до 200 тыс. грн.
ФГВФЛ решил, когда повысит гарантии по вкладам до 800 тыс. грн.
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин считает, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты.
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