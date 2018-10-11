МВФ выступает против повышения гарантий по депозитам

«Я надеюсь, что в следующем году мы перешагнем цифру минимальной гарантированной суммы выплат в 500 тыс. грн. Но не все нас поддерживают. Хочу сказать откровенно, отдельные сотрудники МВФ прямо сказали - вам не нужно увеличивать сумму гарантирования. Но почему? Ниже нас в Европе только Молдова и государственное образование Косово. В остальных странах суммы гораздо выше», - сказал Константин Ворушилин.

Ранее Константин Ворушилин заявлял, что увеличение гарантированных сумм будет поэтапным, но для начала «нужно стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежепособных банков».

Фонду разрешат увеличивать гарантированную сумму вкладов, заявил член парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак.

Сейчас ФГВФЛ гарантирует вклады физлиц и физлиц-предпринимателей на сумму до 200 тыс. грн.

ФГВФЛ решил, когда повысит гарантии по вкладам до 800 тыс. грн.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин считает, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты.