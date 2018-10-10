Финансовые новости
- |
- 10.10.18
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.10.18
10:46 10.10.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|03.10
|17.5311
|-
|-
|-
|-
|16.8500
|-
|-
|-
|-
|04.10
|17.4257
|16.6714
|05.10
|17.4797
|17.9600
|08.10
|17.5891
|09.10
|17.6000
|16.6944
|17.2916
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП
|«Пловец» с «Копьем». Пригодится ли ВСУ новая плавающая «эрзац-БМП»
|9 октября стало большим разочарованием для продавцов безналичной валюты
|Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривни 10 октября укрепился до 27,9993 грн
|PwC поможет в разработке новых стандартов для стейблкоинов
|Курсы валют по карточным операциям 10.10.18
|Остатки средств на корсчетах банков 10.10.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.10.18
|США оштрафовали HSBC на $765 млн за продажу обесценившихся ипотечных ценных бумаг
Это интересно
|Названы самые экономичные сити-кары
|В Apple придумали добавить в перо ультразвуковые датчики
|Социальную сеть Google+ закроют для пользователей
|Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения
|Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды
|Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер
|Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии