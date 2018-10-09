Минфин повысил ставку по 15-16-мес. ОВГЗ в долларах до 7,5% и по 8-мес. ОВГЗ в евро до 4,6%

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, были удовлетворены 12 из 13 заявок, а отказ получил лишь один покупатель на $0,4 млн, претендовавший на 8% годовых.
По 9-мес. долларовым бумагам продавец сохранил ставку 7% годовых, что позволило ему получить еще $21,37 млн, отклонив 3 из 18 заявок на $7,2 млн по ставкам до 8% годовых.
На объявленном только во вторник аукционе по размещению ОВГЗ в евро Минфин увеличил ставку до 4,6% годовых и привлек EUR30,04 млн, удовлетворив обе поданные заявки.
Что касается гривневых ОВГЗ, то по ним продавец сохранил ставки недельной давности: по самым коротким 3-месячным бумагам – 19% годовых, а по бумагам с погашением через 6 и 9 мес., а также 1,5 года – 18,5 годовых.
Однако несмотря на это объем продаж вырос на 67,5% по сравнению с аукционами неделю назад – до 1,476 млрд грн, из которых 1,435 млрд грн принесла продажа 3-мес. облигаций. И Минфин отклонил лишь одну крупную заявку на 100 млн грн на покупку 3-мес. бумаг под 19,5% годовых.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|191
|192
|193
|194
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202055
|Доразмещение UA4000201370
|Доразмещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000165773
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|09.10.2018
|09.10.2018
|09.10.2018
|09.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.10.2018
|10.10.2018
|10.10.2018
|10.10.2018
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|10.04.2019
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|09.10.2019
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|08.04.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|–
|–
|–
|Номинальный уровень доходности.
|18.00
|17.30
|17.61
|14.30
|Срок обращения (дней)
|70
|175
|266
|546
|Срок погашения
|19.12.2018
|03.04.2019
|03.07.2019
|08.04.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 587 637 000.00
|17 116 000.00
|34 263 000.00
|207 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 487 637 000.00
|11 177 000.00
|34 263 000.00
|207 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3 703 471 000.00
|521 637 000.00
|78 502 000.00
|20 207 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|16
|7
|5
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|15
|5
|5
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|Установленная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|Средневзвешенная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|18.50
|Поступление в бюджет
|1 435 331 683.08
|10 266 409.81
|30 192 555.60
|196 045.56
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|195
|196
|197
|198
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000201396 (номин. в $)
|Первичное размещение UA4000202535- (номин. в $)
|Доразмещение UA4000199665 (Ном. в Евро)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|09.10.2018
|09.10.2018
|09.10.2018
|09.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|10.10.2018
|10.10.2018
|10.10.2018
|10.10.2018
|Срок оплаты процентов
|16.01.2019
|31.01.2019
|05.12.2018
|Срок оплаты процентов
|17.07.2019
|01.08.2019
|05.06.2019
|Срок оплаты процентов
|15.01.2020
|30.01.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|Номинальный уровень доходности. %
|5.40
|5.62
|7.50
|3.95
|Срок обращения (дней)
|252
|462
|477
|238
|Срок погашения
|19.06.2019
|15.01.2020
|30.01.2020
|05.06.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|29 603 000.00
|55 562 000.00
|50 414 000.00
|29 756 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|22 403 000.00
|55 162 000.00
|50 414 000.00
|29 756 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|181 817 000.00
|289 189 000.00
|50 414 000.00
|223 657 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|18
|8
|5
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|15
|7
|5
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|8.00
|8.00
|7.50
|4.60
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.00
|6.80
|7.00
|4.60
|Установленная доходность. %
|7.00
|7.50
|7.50
|4.60
|Средневзвешенная доходность. %
|7.00
|7.50
|7.50
|4.60
|Поступление в бюджет
|21 374 030.21
|54 650 557.48
|51 133 950.84
|30 041 955.16
Данные: Минфин Украины