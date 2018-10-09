Минфин повысил ставку по 15-16-мес. ОВГЗ в долларах до 7,5% и по 8-мес. ОВГЗ в евро до 4,6%

Министерство финансов Украины на прошедших во вторник первичных аукционах повысило ставку размещения 15-ти и 16-мес. долларовых ОВГЗ с 7% до 7,5% годовых, что позволило привлечь на этих двух аукционах $105,78 млн.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, были удовлетворены 12 из 13 заявок, а отказ получил лишь один покупатель на $0,4 млн, претендовавший на 8% годовых.

По 9-мес. долларовым бумагам продавец сохранил ставку 7% годовых, что позволило ему получить еще $21,37 млн, отклонив 3 из 18 заявок на $7,2 млн по ставкам до 8% годовых.

На объявленном только во вторник аукционе по размещению ОВГЗ в евро Минфин увеличил ставку до 4,6% годовых и привлек EUR30,04 млн, удовлетворив обе поданные заявки.

Что касается гривневых ОВГЗ, то по ним продавец сохранил ставки недельной давности: по самым коротким 3-месячным бумагам – 19% годовых, а по бумагам с погашением через 6 и 9 мес., а также 1,5 года – 18,5 годовых.

Однако несмотря на это объем продаж вырос на 67,5% по сравнению с аукционами неделю назад – до 1,476 млрд грн, из которых 1,435 млрд грн принесла продажа 3-мес. облигаций. И Минфин отклонил лишь одну крупную заявку на 100 млн грн на покупку 3-мес. бумаг под 19,5% годовых.



