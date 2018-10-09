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Депозитные ставки для физлиц 09.10.18
16:37 09.10.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 октября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|09.10.18
|08.10.18
|09.10.18
|08.10.18
|09.10.18
|08.10.18
|3 месяца
|14.06
|14.01
|2.05
|2.08
|1.07
|1.08
|6 месяцев
|14.98
|14.88
|2.82
|2.85
|1.56
|1.57
|9 месяцев
|15.21
|15.21
|3.12
|3.12
|1.92
|1.92
|12 месяцев
|15.32
|15.24
|3.543
|3.54
|2.10
|2.11
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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