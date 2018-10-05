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Депозитные ставки для физлиц 05.10.18
17:15 05.10.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 октября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|05.10.18
|04.10.18
|05.10.18
|04.10.18
|05.10.18
|04.10.18
|3 месяца
|14.01
|14.01
|2.14
|2.14
|1.08
|1.08
|6 месяцев
|14.88
|14.88
|2.92
|2.92
|1.57
|1.57
|9 месяцев
|15.21
|15.21
|3.23
|3.23
|1.92
|1.92
|12 месяцев
|15.21
|15.21
|3.54
|3.54
|2.08
|2.08
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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