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Депозитные ставки для физлиц 03.10.18
16:43 03.10.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 октября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|03.10.18
|02.10.18
|03.10.18
|02.10.18
|03.10.18
|02.10.18
|3 месяца
|14.01
|14.01
|2.14
|2.14
|1.08
|1.08
|6 месяцев
|14.88
|14.88
|2.92
|2.92
|1.57
|1.57
|9 месяцев
|15.21
|15.21
|3.23
|3.23
|1.92
|1.92
|12 месяцев
|15.21
|15.21
|3.54
|3.54
|2.08
|2.08
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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