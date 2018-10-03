Минфин на аукционах ОВГЗ 2 октября привлек в госбюджет более 881,2 млн грн. и $ 67 млн.

Министерство финансов Украины на прошедших во вторник первичных аукционах повысило ставку размещения 9-мес. долларовых ОВГЗ до 7% годовых, хотя до этого две недели отказывалось продавать их с доходностью свыше 5,95% годовых.

Как говорится в сообщении ведомства, это позволило ему привлечь почти в 3,5 раза больше валюты, чем неделю назад - $67,04 млн.

Минфин удовлетворил все 16 заявок со ставками от 5,95% до 7% годовых, а средневзвешенная ставка составила 6,82% годовых.

Что касается гривневых ОВГЗ, то продавец также впервые за последние три недели согласился поднять доходность самых коротких 3-месячных бумаг с 18,5% до 19% годовых, что позволило ему увеличить объем продаж до 834,36 млн грн с 8,47 млн грн неделей ранее.

Из 19 заявок Минфин отклонил лишь две на 150 млн грн по номиналу по ставкам до 19,5% годовых.

На аукционах по продаже 6- и 12-месячных ОВГЗ ставка размещения осталась на уровне 18,5% годовых, так как покупатели и не просили больше. Были удовлетворены все 12 заявок на 43,82 млн грн.

На первом с начала августа результативном аукционе по размещению 2-летних гривневых бумаг Минфин установил ставку 17,25% годовых, довольствовавшись привлечением всего 3 млн грн и отклонив 6 из 7 заявок на общую сумму 14,6 млн грн.