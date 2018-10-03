Минфин на аукционах ОВГЗ 2 октября привлек в госбюджет более 881,2 млн грн. и $ 67 млн.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|186
|187
|188
|189
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202055
|Доразмещение UA4000201370
|Доразмещение UA4000202295
|Первичное размещение UA4000202469
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|02.10.2018
|02.10.2018
|02.10.2018
|02.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.10.2018
|03.10.2018
|03.10.2018
|03.10.2018
|Срок оплаты процентов
|03.04.2019
|Срок оплаты процентов
|02.10.2019
|Срок оплаты процентов
|01.04.2020
|Срок оплаты процентов
|30.09.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|86.25
|Номинальный уровень доходности
|18.00
|17.30
|18.00
|17.25
|Срок обращения (дней)
|77
|182
|336
|728
|Срок погашения
|19.12.2018
|03.04.2019
|04.09.2019
|30.09.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 017 640 000.00
|13 475 000.00
|36 839 000.00
|17 600 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|867 640 000.00
|13 475 000.00
|36 839 000.00
|3 000 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 215 834 000.00
|510 460 000.00
|74 061 000.00
|3 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|19
|6
|6
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|17
|6
|6
|1
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.50
|18.50
|18.50
|22.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|18.50
|18.50
|18.50
|17.25
|Установленная доходность. %
|19.00
|18.50
|18.50
|17.25
|Средневзвешенная доходность. %
|18.91
|18.50
|18.50
|17.25
|Поступление в бюджет
|834 358 616.04
|12 336 901.50
|31 478 188.72
|3 000 000.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|190
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|02.10.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.10.2018
|Срок оплаты процентов
|Срок оплаты процентов
|Срок оплаты процентов
|Срок оплаты процентов
|Срок оплаты процентов
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|Номинальный уровень доходности. %
|5.40
|Срок обращения (дней)
|259
|Срок погашения
|19.06.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|70 273 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|70 273 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|159 414 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|16
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|16
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|5.95
|Установленная доходность. %
|7.00
|Средневзвешенная доходность. %
|6.82
|Поступление в бюджет
|67 042 855.24
Данные: Минфин Украины