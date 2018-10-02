Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности проголосовал за вынесение в зал заседаний для второго чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг" (проект закона о так называемом "сплите" - ИФ) №2413-а.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников заседания, соответствующее решение поддержали шесть членов комитета, еще два проголосовали против, один воздержался.

Как сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своей странице в соцсети Facebook, принятие указанного документа позволит повысить качество регулирования финансового рынка.

"Законопроект о "сплите" подтолкнет дальнейшее развитие страховых компаний: он обеспечит повышение прозрачности государственного регулирования финансового рынка, даст возможность избежать регуляторного арбитража для его участников", - цитируется в сообщении первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Помимо этого, финкомитет парламента рассмотрел проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" №9035 и рекомендовал документ к первому чтению.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" №2413-а.

Документом предусматривается разделение, или "сплит", функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.

Законопроект №9035 разработан вместо отклоненного в начале июля 2018 года проекта закона "О рынке капитала и организованных товарных рынках" №7055 и зарегистрирован в Верховной Раде 3 сентября 2018 года.

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