Финансовые новости
- |
- 02.10.18
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Финкомитет Верховной Рады рекомендует принять закон о "сплите"
Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности проголосовал за вынесение в зал заседаний для второго чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг" (проект закона о так называемом "сплите" - ИФ) №2413-а.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников заседания, соответствующее решение поддержали шесть членов комитета, еще два проголосовали против, один воздержался.
Как сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своей странице в соцсети Facebook, принятие указанного документа позволит повысить качество регулирования финансового рынка.
"Законопроект о "сплите" подтолкнет дальнейшее развитие страховых компаний: он обеспечит повышение прозрачности государственного регулирования финансового рынка, даст возможность избежать регуляторного арбитража для его участников", - цитируется в сообщении первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
Помимо этого, финкомитет парламента рассмотрел проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" №9035 и рекомендовал документ к первому чтению.
Как сообщалось, Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" №2413-а.
Документом предусматривается разделение, или "сплит", функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.
Законопроект №9035 разработан вместо отклоненного в начале июля 2018 года проекта закона "О рынке капитала и организованных товарных рынках" №7055 и зарегистрирован в Верховной Раде 3 сентября 2018 года.
Статьи по теме:
27.09.18 МВФ настаивает на ликвидации Нацкомфинуслуг, - начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк
Начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк о том, как НБУ готовится к сплиту Нацкомфинуслуг, поможет ли с этим МВФ, а также как долго ждать внедрения BEPS.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бич застройщиков. Почему цены на жилье в Киеве могут вырасти
|Рада пересмотрит принципы сотрудничества с ПАСЕ, если с делегации РФ снимут ограничения в обход резолюций - заявление
|10 из 83. Счет епископов - перебежчиков из УПЦ МП пошел на десятки
|Со лжи пошлины не берут: Почему Рудьковский оказался в тюрьме на России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины во вторник вернулся в «красную зону»
|Финкомитет Верховной Рады рекомендует принять закон о "сплите"
|Депозитные ставки для физлиц 02.10.18
|Доллар укрепляется к евро, снижается к иене 2 октября
|Страховщики увеличили сбор премий по «Зеленой карте» на 24,1% до 889,2 млн гривен в январе-августе
|Японским биржам ужесточат правила хранения криптоактивов
|Фондовые индексы АТР снизились 2 октября, гонконгский Hang Seng упал более чем на 2%
Это интересно
|BMW сделала дальнобойный электрокар i3
|Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам США: заплатит штраф и выйдет из совета директоров Tesla
|Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K
|Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии
|Facebook представила игровой VR-шлем
|Электрические Audi будут заряжаться за 12 минут
|Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения