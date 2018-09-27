МВФ настаивает на ликвидации Нацкомфинуслуг, - начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк

Руденко Виктория / FinClub

Национальный банк лоббирует принятие закона о сплите Нацкомфинуслуг - разделении подотчетных комиссии рынков между НБУ и НКЦБФР. О том, как НБУ готовится к сплиту, поможет ли с этим МВФ, а также как долго ждать внедрения BEPS, начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк рассказал корреспонденту FinClub Виктории Руденко в кулуарах Украинского финансового форума, организованного ICU.

- В середине сентября депутаты не смогли собраться на заседание комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, чтобы обсудить подготовку законопроекта о сплите ко второму чтению. В чем загвоздка?

- Все подготовительные работы для вынесения законопроекта на второе чтение завершены - сравнительную таблицу депутаты, НКЦБФР, Нацкомфинуслуг и участники рынка согласовали. Так что сейчас все уже зависит от депутатов.

- Одним из спорных вопросов при доработке документа после первого чтения был срок переходного периода. Вы достигли консенсуса с участниками рынка?

- В редакции поданного в 2015 году законопроекта изначально был установлен переходной период в шесть месяцев. Сейчас его увеличили до 12 месяцев и расписали четкий тайм-лайн для принятия нормативно-правовых актов. Фактически за это время произойдет синхронизация нормативной базы между НБУ и Нацкомфинуслуг.

- Многие участники небанковского рынка опасаются, что после перехода контроля за рынком Нацбанку им придется заново получать лицензии. Есть ли основания у таких опасений?

- Это беспочвенные опасения. Все лицензии, которые будут действительны на момент принятия закона, останутся действительными. По новым правилам лицензироваться будут новые игроки, которые захотят выйти на рынок, и те компании, которые захотят осуществлять новые для них виды деятельности.

Безусловно, правила лицензирования Нацбанка будут отличаться от правил лицензирования, которые принимала Нацкомфинуслуг. Мы будем приближать их к тем стандартам, которые распространяются сейчас на банки, в части открытости информации, качества акционерного капитала, прозрачности структуры собственности. Этот подход оправдал себя на банковском рынке: мы видим, что в последние два года он стал значительно стабильнее, надежнее и прозрачнее, чем все годы до этого, и работает без потрясений. А значит, и у клиентов поводов для беспокойства существенно меньше. Ведь это и есть конечной целью - чтобы клиент спокойно отдавал финучреждению свои деньги и был уверен, что получит их назад.

- По информации и.о. главы финансового комитета Рады Михаила Довбенко, законопроект о сплите могут включить в новую программу МВФ.

- Сплит упоминается и в действующей программе расширенного финансирования МВФ. Кстати, программа от 2015 года, и законопроект тоже пылится в парламенте с того же года.

- Нацбанк на днях представил концепцию валютного регулирования, которая заработает вместе со вступлением в силу закона «О валюте и валютных операциях». Одно из условий валютной либерализации - принятие законопроекта о BEPS. Когда стоит ожидать появления этого документа?

- Это один из документов, работа над которым началась еще в 2016 году, и сейчас мы вошли в активную фазу - законопроект находится на финальной стадии доработки в Минфине, и мы верим, что в скором времени он будет презентован. Дорабатывать проект закона можно бесконечно долго, но важно помнить, что цена промедления - работа украинского бизнеса на внешних рынках, где принципы BEPS и автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях уже работает полным ходом. Европейский бизнес уже давно работает прозрачно и такие же требования выставляет к своим партнерам. Несоответствие украинских компаний европейским стандартам прозрачности ограничивает их конкурентоспособность, а значит, сдерживает развитие украинской экономики.

- Кто будет подавать законопроект в парламент?

- В процесс разработки законопроекта вовлечено множество сторон, в том числе и тех, которые обладают правом законодательной инициативы. За внедрение Плана действий BEPS в Украине выступал Национальный совет реформ, который возглавляет президент, а собственно законопроект разрабатывал, помимо Нацбанка, и Минфин, и комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

- В паре с законопроектом по BEPS обсуждалась идея введения так называемой нулевой декларации. Она будет включена в законопроект?

- Это пока открытый вопрос.

- Если законопроект о BEPS в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде, когда вы ожидаете его принятия?

-Мы надеемся, что народные депутаты мобилизуются, чтобы рассмотреть законопроект уже в этом году. Больше медлить нельзя. В октябре Плану действий BEPS исполняется ровно три года, и за это время свыше 100 стран внедрили его. Нам необходимо двигаться в направлении более эффективного налогового регулирования и прозрачного ведения бизнеса ускоренными темпами, чтобы хотя бы догнать их. В ноябре Минфин и Национальный банк совместно с международными партнерами проведут беспрецедентный для Украины форум, посвященный исключительно теме BEPS. Надеемся, изучение международных стандартов и осознание того, какие экономические потери наш бизнес из-за этого несет, поможет поставить внедрение BEPS высоко в повестке наиболее актуальных для Украины реформ.