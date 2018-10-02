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На рынке стейблкоинов Tether доминирует с долей 98%
09:18 02.10.2018 |
Несмотря на критику Tether за отсутствие прозрачности и высокую степень централизации, стейблкоин, изначально известный как RealCoin, по-прежнему превосходит другие монеты этого класса, сообщает CCN.
В исследовании "Статус альткоинов", проведенном компанией Techchild Blockchain Luxembourg SA, говорится, что примерно 98% от общего объема ежедневных торгов стейблкоинов занимает Tether или примерно 60% от дневного объема торгов биткоина.
Что касается рыночной капитализации, в случае с Tether она составляет около 93% от рыночной стоимости всех стейблкоинов. В настоящее время совокупная рыночная капитализация всех стейблкоинов равняется приблизительно $ 3 млрд, то есть около 1,5% рынка криптовалют.
Относительно других 57 стейблкоинов Tether представлен на максимальном количестве бирж.
Если говорить о странах происхождения стейблкоинов, то лидирующее место занимают Соединенные Штаты и Европа. В настоящее время 19 таких проектов базируется в США, в Европе их число составляет 13, причем 5 из них находятся в Швейцарии.
Ожидаемый вывод в отчете заключается в том, что доллар США является самой распространенной валютой (66%), к которой привязывается курс стейблкоинов.
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Стейблкоины - это криптовалюты, обеспеченные другими валютами либо любой другой ценностью, например, золотом. Их отличает низкая волатильность, возможность использования в любой точке мира и отсутствие связи с центробанками любой страны.
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