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Мнение: стейблкоины могут стать ловушкой для инвесторов
15:50 12.09.2018 |
Так называемые стабильные монеты (стейблкоины) призваны смягчить риски, связанные с волатильностью биткоина и других популярных криптовалют, однако, несмотря на всю свою привлекательность, они не только не являются удачным инструментом для инвестиций, но и могут стать ловушкой для инвесторов. Такое мнение в своей колонке в Project Syndicate высказал профессор экономики из Университета Беркли Барри Айхенгрин.
Стейблкоины - это криптовалюты, обеспеченные другими валютами (например, долларом США) либо любой другой ценностью, например, золотом. Их отличает низкая волатильность, возможность использования в любой точке мира и отсутствие связи с центробанками любой страны.
Айхенгрин разделил стабильные монеты на три категории и подчеркнул, что они не подходят для инвестирования из-за «недостатков», уникальных для каждой категории.
Первая категория - «полностью обеспеченные» монеты. Наиболее стабильные, они, однако, оказываются дорогими и требуют резерва, эквивалентного или превышающего рыночную капитализацию стейблкоина. По мнению Айхенгрина, такие криптовалюты слишком дороги для большинства организаций и практически не подходят для регулирования государством.
Вторая категория - «частично обеспеченные» монеты. По мнению профессора, инвесторы сочтут слишком рискованным финансировать свои средства в криптовалюту, лишь наполовину обеспеченную фиатным резервом. Это может привести к краху, если компания захочет выкупить монету у инвесторов.
Третья и худшая категория - «необеспеченные» монеты. Они не обеспечены резервом, а компания надеется лишь на баланс спроса и предложения для поддержания ценности монеты.
Платформа, выпускающая стейблкоины одновременно запускает токены, которые выкупает у инвесторов во время падения цены и выдает новые токены во время повышения. Платформа привлекает инвесторов прибылью на депозит. Однако данную прибыль еще необходимо получить, так что в случае убытков страдают и платформа, и инвесторы.
Суммируя свои выводы, Барри Айхенгрин пишет, что все это хорошо известно тем, кто как минимум знаком с трудом о спекулятивных атаках на привязанные обменные курсы или имел возможность посидеть за чашечкой кофе с банкиром, специализирующемся на формирующихся рынках. Однако это не означает, что все эти недостатки стейблкоинов также известны многим неопытным инвесторам.
Наиболее известным стейблкоином является USDT (Tether), который присутствует на рынке уже долгое время. Однако в понедельник, 10 сентября, о запуске привязанного к доллару стейблкоина Gemini Dollar (GUSD) на базе стандарта ERC-20 объявила биткоин-биржа братьев Уинклвоссов Gemini. Одновременно с этим о выпуске стейблокоин Paxos Standard, стоимость которого привязана к доллару США, сообщил блокчейн-стартап Paxos.
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