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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.09.18
11:37 28.09.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|24.09
|17.4857
|16.8613
|25.09
|17.5833
|17.1285
|26.09
|17.3857
|17.3442
|27.09
|17.4404
|17.1333
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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