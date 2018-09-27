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Депозитные ставки для физлиц 27.09.18
17:35 27.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 сентября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|27.09.18
|26.09.18
|27.09.18
|26.09.18
|27.09.18
|26.09.18
|3 месяца
|13.81
|13.81
|2.12
|2.12
|1.09
|1.09
|6 месяцев
|14.75
|14.75
|2.90
|2.90
|1.58
|1.58
|9 месяцев
|14.87
|14.87
|3.21
|3.21
|1.93
|1.93
|12 месяцев
|15.02
|15.02
|3.53
|3.53
|2.08
|2.08
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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