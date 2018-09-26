Финансовые новости
- |
- 26.09.18
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 26.09.18
17:48 26.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 сентября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|25.09.18
|26.09.18
|25.09.18
|26.09.18
|25.09.18
|26.09.18
|3 месяца
|13.81
|13.81
|2.12
|2.12
|1.09
|1.09
|6 месяцев
|14.75
|14.75
|2.90
|2.90
|1.58
|1.58
|9 месяцев
|14.87
|14.87
|3.21
|3.21
|1.93
|1.93
|12 месяцев
|15.02
|15.02
|3.53
|3.53
|2.08
|2.08
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Приключения Камара. Когда СБУ соберет в Киеве «теневое правительство ДНР»
|«Грозные» попы: Когда Онуфрий и компания убегут из Украины
|Рулетка-2019. В чьи предвыборные корзины понесут яйца региональные князьки
|Спрос и предложение на межбанке 25 сентября были преимущественно сбалансированы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 26 сентября продолжил нисходящее движение
|Депозитные ставки для физлиц 26.09.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.09.18
|Рынок акций Китая вырос 26 сентября на новости о возможности увеличения его доли в индексах MSCI
|Меняется процедура допуска ценных бумаг к торгам на бирже
|НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 7,85 коп. до 28,1400 грн
Это интересно
|Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
|Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации
|«Печка-холодильник» в сумке. Как украинцы планируют освободить офисы от микроволоновок
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
|Porsche отказывается от дизеля
|Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников