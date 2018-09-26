НБУ упростил нерезидентам покупку валюты после операций с ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) упросил нерезидентам порядок покупки иностранной валюты с целью возврата за границу иностранных инвестиций по результатам операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте центробанка.

Соответствующая инициатива утверждена постановлением правления центробанка "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №100 от 18 сентября 2018 года. Документ вступает в силу 20 сентября, за исключением отдельных пунктов, которые вступают в силу с 1 ноября 2018 года.

"Нерезидентам для покупки иностранной валюты по результатам операций с ОВГЗ необходимо будет подавать максимально сокращенный перечень документов", - отмечено в сообщении.

В частности, постановлением установлены особенности проведения расчетов по операциям с ОВГЗ, стороной которых является нерезидент: операции с банками и нерезидентами можно будет проводить без ограничений, операции с другими контрагентами можно будет проводить только на фондовой бирже с расчетами по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты".

Кроме того, определен порядок обслуживания операций размещения ОВГЗ среди клиентов первичных дилеров (брокерские договоры), который предоставляет доступ на первичный рынок ОВГЗ частным инвесторам.

Также урегулирован механизм обслуживания операций рефинансирования под залог пула активов - определен порядок проведения операций блокировки ОВГЗ по таким операциям и предусмотрена возможность НБУ при выполнении функций депозитарного учреждения учитывать ценные бумаги банков, которые передаются в залог в пользу центробанка.