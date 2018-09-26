Минфин на аукционах ОВГЗ 25 сентября привлек в госбюджет более 26,7 млн грн, $20,1 млн и EUR1,3 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|179
|180
|181
|182
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202055
|Доразмещение UA4000202287
|Доразмещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000202295
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|25.09.2018
|25.09.2018
|25.09.2018
|25.09.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|26.09.2018
|26.09.2018
|26.09.2018
|26.09.2018
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|–
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|–
|Срок оплаты процентов
|–
|–
|–
|–
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|–
|–
|–
|–
|Номинальный уровень доходности. %
|18.00
|18.00
|17.61
|18.00
|Срок обращения (дней)
|84
|182
|280
|343
|Срок погашения
|19.12.2018
|27.03.2019
|03.07.2019
|04.09.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|128 830 000.00
|3 395 000.00
|3 900 000.00
|13 750 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|8 830 000.00
|3 395 000.00
|3 900 000.00
|13 750 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 348 194 000.00
|54 422 000.00
|44 239 000.00
|37 222 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|6
|2
|2
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|4
|2
|2
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.50
|-
|18.50
|18.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|18.50
|-
|18.50
|18.50
|Установленная доходность. %
|18.50
|18.50
|18.50
|18.50
|Средневзвешенная доходность. %
|18.50
|18.50
|18.50
|18.50
|Поступление в бюджет
|8 469 382.80
|3 108 258.30
|3 415 308.00
|11 713 625.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|183
|184
|185
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000201743 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000200711 (номин в Евро)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|25.09.2018
|25.09.2018
|25.09.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|26.09.2018
|26.09.2018
|26.09.2018
|Срок оплаты процентов
|23.01.2019
|28.11.2018
|Срок оплаты процентов
|24.07.2019
|29.05.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|27.11.2019
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Срок оплаты процентов
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|28.25
|20.60
|Номинальный уровень доходности. %
|5.40
|5.65
|4.12
|Срок обращения (дней)
|266
|665
|427
|Срок погашения
|19.06.2019
|22.07.2020
|27.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|16 312 000.00
|9 245 000.00
|1 247 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|11 312 000.00
|9 245 000.00
|1 247 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|89 141 000.00
|73 250 000.00
|269 705 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|9
|6
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|8
|6
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|6.00
|5.95
|-
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|5.95
|5.95
|-
|Установленная доходность. %
|5.95
|5.95
|4.07
|Средневзвешенная доходность. %
|5.95
|5.95
|4.07
|Поступление в бюджет
|10 843 570.08
|9 288 728.85
|1 264 582.70
Данные: Минфин Украины