Минфин на аукционах ОВГЗ 25 сентября привлек в госбюджет более 26,7 млн грн, $20,1 млн и EUR1,3 млн

Министерство финансов Украины на прошедших во вторник аукционах сохранило ставку размещения гривневых и валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на уровне недельной давности - соответственно 18,5% и 5,95% годовых.

Как сообщается на сайте министерства, покупатели готовы были приобрести 3-мес. облигации на 120 млн грн по номиналу по ставкам до 19,5% годовых, однако Минфин ограничился привлечением лишь 8,47 млн грн под 18,5%, отклонив две из шести заявок.

Покупатели 6-ти, 9-ти и 12-мес. бумаг просили по ним 18,5%, и были полностью удовлетворены, однако объем их заявок был невелик, и продажи составили соответственно 3,11 млн грн, 3,42 млн грн и 11,71 млн грн.

Принципиальную позицию Минфин вновь проявил и на аукционах по размещению долларовых бумаг, где отклонил заявку на $5 млн на покупку 9-мес. облигаций под 6%.

Несмотря на это, ему удалось увеличить продажи долларовых ОВГЗ впятеро по сравнению с предыдущими аукционами - до $20,13 млн. так как в остальных восьми заявках на покупку 9-мес. бумаг и шести заявках на покупку 22-мес. бумаг покупатели согласились на ставку 5,95%.

На аукцион по продаже 13-мес. ОВГЗ в евро были поданы две заявки на сумму всего EUR1,26 млн по установленной еще в конце мая ставке 4,07% годовых, которые Минфин удовлетворил.



