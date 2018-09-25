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НБУ продал 24 сентября банкам депозитные сертификаты на 4 369 млн гривен
11:48 25.09.2018 |
Национальный банк в понедельник, 24 сентября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 4 369 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 32 банкам на сумму 4 369 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 21 сентября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 199 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-августе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 200,918 млрд гривен, что на 20,8% больше чем за январь-август 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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