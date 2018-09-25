Chainalysis: позиции инвесторов и спекулянтов в биткоине за лето не изменились

Нью-йоркский блокчейн-стартап Chainalysis в рамках исследования биткоин-кошельков заключил, что число биткоинов под контролем долгосрочных инвесторов и рыночных спекулянтов за прошедшее лето почти не изменилось.

По состоянию на конец августа: у инвесторов оказалось 6,4 млн (30%), а у спекулянтов - 4,8 млн (23%). При этом утерянные навсегда и еще недобытые монеты составляют 29% от совокупной эмиссии или 6,1 млн.

Примечательно, что еще в ноябре прошлого года активы ходлеров превышали аналогичные показатели спекулянтов в три раза, а по состоянию на апрель число доступных для торговли биткоинов увеличилось на 57%, что, по мнению экспертов стартапа, оказало негативный эффект на курс первой криптовалюты.

Напомним, исследователи Diar уверены, что более 55% всех биткоинов находятся на кошельках с остатком свыше 200 BTC (почти $1,3 млн).