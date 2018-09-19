Исследование: «киты» хранят более 55% всех биткоинов

Исследование, проведенное компанией Diar, показывает, что более 55% всех биткоинов находятся на кошельках с остатком свыше 200 BTC (почти $1,3 млн).

Примечательно, что 1/3 биткоинов из этих кошельков никогда не участвовала в исходящих транзакциях. По данным Diar, это может указывать на утрату личных ключей либо на сильную веру в будущее криптовалюты со стороны владельцев.

Кроме того, 42% владельцев этих кошельков не продавали активы в период максимальных значений цены в декабре. При этом 27% продолжили с тех пор наращивать количество биткоинов.

Как заявили аналитики Diar, часть из этих кошельков принадлежат криптовалютным биржам. 3,8% всех биткоинов стоимостью около $4,2 млрд хранятся на пяти крупнейших кошельках, которые, скорее всего, служат в качестве резервного капитала торговых платформ.

Исследование также показывает, что 87% биткоинов хранится на кошельках с остатком свыше 10 BTC. Это составляет 0,7% от всех существующих биткоин-адресов.

62% криптовалюты находится на кошельках с остатком свыше 100 BTC (0,1% от всех биткоин-адресов).