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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.09.18
11:36 24.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 24 сентября 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 19.09
|749950.73
|348103.76
|369580.73
|20182.07
|4623.93
|7460.24
|на 20.08
|749896.19
|348103.76
|369550.48
|20120.40
|4660.11
|7461.44
|на 21.08
|749933.66
|348103.76
|369442.77
|20210.76
|4712.98
|7463.39
|на 24.08
|749919.52
|348103.76
|369392.74
|20224.81
|4732.35
|7465.86
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 24 сентября – 28,062880 грн/$1.
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