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Депозитные ставки для физлиц 20.09.18
17:26 20.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 сентября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|20.09.18
|19.09.18
|20.09.18
|19.09.18
|20.09.18
|19.09.18
|3 месяца
|13.68
|13.92
|2.15
|2.08
|1.26
|1.14
|6 месяцев
|14.56
|14.69
|2.88
|2.79
|1.59
|1.51
|9 месяцев
|14.76
|14.96
|3.39
|3.26
|2.04
|1.98
|12 месяцев
|14.71
|14.93
|3.46
|3.42
|2.09
|2.12
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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