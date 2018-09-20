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АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.09.18

12:09 20.09.2018 |

Финансы

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 20 сентября 2018 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаФизлицаНерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 02.04 745543.53 350329.45 350291.38 28239.25 2326.21 14357.24
на 02.05 741739.26 350325.25 349950.85 27009.69 2564.29 11889.18
на 01.06 743286.36 350325.25 354541.96 24671.49 2950.56 10797.10
на 02.07 745848.48 350325.25 359084.49 23159.10 3234.31 10045.33
на 01.08 743195.90 350322.94 357786.62 22315.95 3982.95 8787.43
на 03.09 754087.90 348103.76 372985.28 20978.18 4529.93 7490.75
на 17.09 749940.46 348103.76 369712.31 20052.01 4613.02 7459.37
на 18.09 749790.82 348103.76 369544.70 20045.26 4636.45 7460.65
на 19.09 749950.73 348103.76 369580.73 20182.07 4623.93 7460.24
на 20.08 749896.19 348103.76 369550.48 20120.40 4660.11 7461.44

Данные: НБУ.

Официальный курс НБУ на 20 сентября – 28,120205 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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