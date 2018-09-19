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Информация об агентстве
Минфин Украины отказался от дальнейшего повышения ставки размещения ОВГЗ
Министерство финансов Украины на прошедших во вторник аукционах сохранило ставку размещения гривневых и валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на уровне недельной давности - соответственно 18,5% и 5,95% годовых.
Как сообщается на сайте министерства, покупатели готовы были приобрести трехмесячные облигации почти на 1,7 млрд грн по номиналу по ставкам до 20,5% годовых, однако Минфин ограничился привлечением лишь 108,82 млн грн под 18,5%, отклонив семь из 12 заявок.
Покупатели шести- и 12-месячных бумаг просили по ним 18,5%, и были полностью удовлетворены, однако объем их заявок был невелик и продажи составили соответственно 29,22 млн грн и 4,79 млн грн.
Принципиальную позицию Минфин проявил и на аукционах по размещению валютных бумаг, где отклонил две заявки на $5,5 млн на покупку 9-мес. облигаций под 6% и одну - на $5 млн на покупку 13-месячных бумаг под 6,5%, довольствовавшись привлечением всего $4 млн под 5,95%.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|174
|175
|176
|177
|178
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202055
|Доразмещение UA4000202287
|Доразмещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000199244 (номин. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|18.09.2018
|18.09.2018
|18.09.2018
|18.09.2018
|18.09.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|19.09.2018
|19.09.2018
|19.09.2018
|19.09.2018
|19.09.2018
|Срок оплаты процентов
|24.10.2018
|Срок оплаты процентов
|24.04.2019
|Срок оплаты процентов
|23.10.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|-
|27.00
|Номинальный уровень доходности. %
|18.00
|18.00
|18.00
|5.40
|5.40
|Срок обращения (дней)
|91
|189
|350
|273
|399
|Срок погашения
|19.12.2018
|27.03.2019
|04.09.2019
|19.06.2019
|23.10.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1697 844 000.00
|32 023 000.00
|5 634 000.00
|7 487 000.00
|7 073 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|113 844 000.00
|32 023 000.00
|5 634 000.00
|1 987 000.00
|2 073 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1339 364 000.00
|51 027 000.00
|23 472 000.00
|77 829 000.00
|255 284 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|12
|6
|4
|8
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|5
|6
|4
|6
|9
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|20.50
|18.50
|18.50
|6.00
|6.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|18.50
|18.50
|18.50
|5.95
|5.95
|Установленная доходность. %
|18.50
|18.50
|18.50
|5.95
|5.95
|Средневзвешенная доходность. %
|18.50
|18.50
|18.50
|5.95
|5.95
|Поступление в бюджет
|108 824 618.04
|29 223 549.34
|4 785 125.22
|1 902 631.98
|2 106 499.68
Данные: Минфин Украины
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