Минфин Украины отказался от дальнейшего повышения ставки размещения ОВГЗ

Министерство финансов Украины на прошедших во вторник аукционах сохранило ставку размещения гривневых и валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на уровне недельной давности - соответственно 18,5% и 5,95% годовых.

Как сообщается на сайте министерства, покупатели готовы были приобрести трехмесячные облигации почти на 1,7 млрд грн по номиналу по ставкам до 20,5% годовых, однако Минфин ограничился привлечением лишь 108,82 млн грн под 18,5%, отклонив семь из 12 заявок.

Покупатели шести- и 12-месячных бумаг просили по ним 18,5%, и были полностью удовлетворены, однако объем их заявок был невелик и продажи составили соответственно 29,22 млн грн и 4,79 млн грн.

Принципиальную позицию Минфин проявил и на аукционах по размещению валютных бумаг, где отклонил две заявки на $5,5 млн на покупку 9-мес. облигаций под 6% и одну - на $5 млн на покупку 13-месячных бумаг под 6,5%, довольствовавшись привлечением всего $4 млн под 5,95%.







Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 174 175 176 177 178 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202055 Доразмещение UA4000202287 Доразмещение UA4000202295 Доразмещение UA4000201453 (номин. в $) Доразмещение UA4000199244 (номин. в $) Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт. - - - - - Дата проведения 18.09.2018 18.09.2018 18.09.2018 18.09.2018 18.09.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 19.09.2018 Срок оплаты процентов 24.10.2018 Срок оплаты процентов 24.04.2019 Срок оплаты процентов 23.10.2019 Размер купонного платежа на одну облигацию - - - - 27.00 Номинальный уровень доходности. % 18.00 18.00 18.00 5.40 5.40 Срок обращения (дней) 91 189 350 273 399 Срок погашения 19.12.2018 27.03.2019 04.09.2019 19.06.2019 23.10.2019 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1697 844 000.00 32 023 000.00 5 634 000.00 7 487 000.00 7 073 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 113 844 000.00 32 023 000.00 5 634 000.00 1 987 000.00 2 073 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1339 364 000.00 51 027 000.00 23 472 000.00 77 829 000.00 255 284 000.00 Количество поданных заявок. шт. 12 6 4 8 10 Количество удовлетворенных заявок. шт. 5 6 4 6 9 Максимальный уровень доходности облигаций. % 20.50 18.50 18.50 6.00 6.50 Минимальный уровень доходности облигаций. % 18.50 18.50 18.50 5.95 5.95 Установленная доходность. % 18.50 18.50 18.50 5.95 5.95 Средневзвешенная доходность. % 18.50 18.50 18.50 5.95 5.95 Поступление в бюджет 108 824 618.04 29 223 549.34 4 785 125.22 1 902 631.98 2 106 499.68

Данные: Минфин Украины