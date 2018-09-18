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Депозитные ставки в банках Украины 18.09.18
18:01 18.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 сентября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|18.09.18
|17.09.18
|18.09.18
|17.09.18
|18.09.18
|17.09.18
|3 месяца
|13.90
|13.68
|2.25
|2.15
|1.38
|1.26
|6 месяцев
|14.78
|14.56
|2.94
|2.88
|1.59
|1.59
|9 месяцев
|14.92
|14.76
|3.56
|3.39
|1.98
|2.04
|12 месяцев
|14.90
|14.71
|3.50
|3.46
|2.04
|2.09
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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