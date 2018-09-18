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НБУ продал 17 сентября банкам депозитные сертификаты на 4 283 млн гривен
13:01 18.09.2018 |
Национальный банк в понедельник, 17 сентября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 4 283 млн гривен.Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 34 банкам на сумму 4 283 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 14 сентября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 699 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-августе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 200,918 млрд гривен, что на 20,8% больше чем за январь-август 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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