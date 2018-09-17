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Депозитные ставки в банках Украины 17.09.18
17:46 17.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 сентября 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|14.09.18
|17.09.18
|14.09.18
|17.09.18
|14.09.18
|17.09.18
|3 месяца
|13.50
|13.68
|2.12
|2.15
|1.11
|1.26
|6 месяцев
|14.45
|14.56
|2.83
|2.88
|1.47
|1.59
|9 месяцев
|14.56
|14.76
|3.21
|3.39
|1.93
|2.04
|12 месяцев
|14.67
|14.71
|3.44
|3.46
|2.00
|2.09
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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