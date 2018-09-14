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Депозитные ставки для физлиц 14.09.18
18:54 14.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 сентября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|14.09.18
|13.09.18
|14.09.18
|13.09.18
|14.09.18
|13.09.18
|3 месяца
|13.50
|13.50
|2.12
|2.12
|1.11
|1.11
|6 месяцев
|14.45
|14.45
|2.83
|2.83
|1.47
|1.47
|9 месяцев
|14.56
|14.56
|3.21
|3.21
|1.93
|1.93
|12 месяцев
|14.67
|14.67
|3.44
|3.44
|2.00
|2.00
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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