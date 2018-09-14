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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.09.18
11:47 14.09.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|11.09
|17.5583
|17.0667
|18.3800
|12.09
|17.6200
|16.5603
|17.4583
|13.09
|17.7500
|-
|-
|-
|-
|16.5153
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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