Финансовые новости
- |
- 14.09.18
- |
- 14:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга 13.09.18
11:37 14.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 14 сентября 2018 года.ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 12.09
|751851.26
|348103.76
|371454.23
|20395.08
|4509.53
|7388.66
|на 13.09
|748880.82
|348103.76
|369056.73
|19898.84
|4413.32
|7408.16
|на 14.09
|749694.81
|348103.76
|369508.40
|20030.82
|4590.75
|7461.08
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 14 сентября – 28,126838 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина выиграла апелляцию в суде Англии в споре с РФ по евробондам на $3 млрд
|НАБУ начало расследовать незаконное обогащение депутата Рады Геращенко (НФ)
|Украина Тимошенко. Народная республика канцлеровского типа
|Сату Кахконен: Що не так з українською шкільною освітою
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынки акций Азии 14 сентября выросли, за исключением материкового Китая
|НБУ понизил справочное значение курса гривни на 3,59 коп. до 28,1572 грн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.09.18
|Остатки средств на корсчетах банков 14.09.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга 13.09.18
|НБУ продал 13 сентября банкам депозитные сертификаты на 3 811 млн гривен
Это интересно
|Топ-10 легендарных инвесторов
|Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения
|Китай скоро станет крупнейшим производителем оборудования для полупроводниковой индустрии
|Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic
|SEC обвинила в организации мошеннических схем известного инвестора Филипа Фроста
|Лучший смартфон по соотношению цены и производительности в AnTuTu — Xiaomi Redmi Note 5
|Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом