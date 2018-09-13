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Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 2,397 млрд грн
13:24 13.09.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 13 сентября сократился на 2,397 млрд грн (на 0,65%) – до 369,056 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на – 2,970 млрд грн, до 748,880 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,496 млрд грн, физлиц – на 0,096 млрд грн, тогда как нерезидентов увеличился на 0,019 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 10.09
|752716.50
|348103.76
|372511.96
|20188.96
|4540.25
|7371.56
|на 11.09
|752334.07
|348103.76
|371958.48
|20364.16
|4518.40
|7389.26
|на 12.09
|751851.26
|348103.76
|371454.23
|20395.08
|4509.53
|7388.66
|на 13.09
|748880.82
|348103.76
|369056.73
|19898.84
|4413.32
|7408.16
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 13 сентября – 28,026096 грн/$1.
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