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Депозитные ставки для физлиц 12.09.18
16:52 12.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 сентября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|12.09.18
|11.09.18
|12.09.18
|11.09.18
|12.09.18
|11.09.18
|3 месяца
|13.50
|13.50
|2.12
|2.12
|1.11
|1.08
|6 месяцев
|14.45
|14.45
|2.83
|2.83
|1.47
|1.44
|9 месяцев
|14.56
|14.56
|3.21
|3.17
|1.93
|2.03
|12 месяцев
|14.67
|14.67
|3.44
|3.44
|2.00
|1.97
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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