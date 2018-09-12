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Объем гривневых депозитов в августе сократился на 4,1%, а валютные выросли на 2,2% - НБУ
11:01 12.09.2018 |
Объем гривневых депозитов в банковской системе Украины в августе сократился на 4,1% - до 494,49 млрд грн, в том числе населения - на 1,3%, до 251,74 млрд грн, бизнеса - на 6,8%, до 242,75 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.
"В условиях увеличения волатильности на валютном рынке и девальвационного давления на гривню выросли объемы валютных депозитов: бизнеса - на 2,1%, до $5,22 млрд, населения - на 2,2%, до $8,71 млрд", - отмечает центробанк.
В гривневом выражении валютные депозиты увеличились на 8%.
В целом с начала года гривневые депозиты в украинских банках увеличились всего на 0,8%, а валютные - на 1,4%. Рост был обеспечен за счет вкладов населения, которые в гривне возросли на 7,1%, в валюте - на 3,8%. Корпоративный сектор сократил депозиты как в гривне - на 5%, так и в валюте - на 1,1%.
Нацбанк объясняет резкое снижение гривневых средств бизнеса на счетах в банках уплатой квартальных налоговых и других платежей в бюджет.
В то же время регулятор указывает, что кредитный портфель банков в национальной валюте в августе вырос на 2,3% - до 606,5 млрд грн. Как и в предыдущие месяцы, банки активно работали с населением: объем выданных ему гривневых кредитов увеличился на 4% - до 126,2 млрд грн, тогда как бизнесу - на 1,8%, до 480,32 млрд грн.
В августе Нацбанк зафиксировал значительный рост валютных кредитов населению - сразу на 10,6%, до $2,53 млрд, тогда как валютные кредиты бизнесу остались на прежнем уровне - $14,51 млрд.
В целом с начала года объем выданных гривневых кредитов вырос на 6,6%, в том числе бизнесу - на 3,1%, населению - на 22,5%.
Валютный кредитный портфель банков за восемь месяцев увеличился на 7,3%, в том числе бизнесу - на 7,5%, населению - на 5,7%.
Процентные ставки по гривневым депозитам для бизнеса в августе повысились на 0,4 п.п. - до 12,4%, по кредитам в национальной валюте - на 1 п.п., до 17,9% годовых.
Ставки по гривневым депозитам населения, по данным Нацбанка, остались на уровне июля - в среднем 10,8%, тогда как по валютным они повысились на 0,2 п.п. - до 2,5%. Кредиты в национальной валюте для населения в августе подешевели на 0,2 п.п. - до 31,8%, а в валюте - на 1,6 п.п., до 8,4%.
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