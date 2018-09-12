Минфин Украины повысил ставку размещения ОВГЗ до 18,5% вслед за учетной ставкой НБУ

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|168
|169
|170
|171
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202055
|Доразмещение UA4000202287
|Доразмещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000195176
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|–
|–
|–
|–
|Дата проведения
|11.09.2018
|11.09.2018
|11.09.2018
|11.09.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|12.09.2018
|12.09.2018
|12.09.2018
|12.09.2018
|Срок оплаты процентов
|13.02.2019
|Срок оплаты процентов
|14.08.2019
|Срок оплаты процентов
|12.02.2020
|Срок оплаты процентов
|12.08.2020
|Срок оплаты процентов
|10.02.2021
|Срок оплаты процентов
|11.08.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|80.00
|Номинальный уровень доходности. %
|18.00
|18.00
|18.00
|16.00
|Срок обращения (дней)
|98
|196
|357
|1 064
|Срок погашения
|19.12.2018
|27.03.2019
|04.09.2019
|11.08.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 801 946 000.00
|22 359 000.00
|20 448 000.00
|17 000 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|115 946 000.00
|16 858 000.00
|10 448 000.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 225 520 000.00
|19 004 000.00
|17 838 000.00
|40 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|14
|8
|3
|1
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|8
|7
|2
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|20.75
|18.70
|19.00
|17.25
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|18.50
|18.50
|18.50
|17.25
|Установленная доходность. %
|18.50
|18.50
|18.50
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|18.50
|18.50
|18.50
|0.00
|Поступление в бюджет
|110 459 435.28
|15 334 542.54
|8 847 157.44
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|172
|173
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201453 (номин. в $)
|Доразмещение UA4000201743 (номин. в $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|–
|–
|Дата проведения
|11.09.2018
|11.09.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|12.09.2018
|12.09.2018
|Срок оплаты процентов
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|28.25
|Номинальный уровень доходности. %
|5.40
|5.65
|Срок обращения (дней)
|280
|679
|Срок погашения
|19.06.2019
|22.07.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4 436 000.00
|11 300 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|4 336 000.00
|6 145 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|75 842 000.00
|64 005 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|16
|13
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|15
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|6.20
|6.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|5.95
|5.95
|Установленная доходность. %
|5.95
|5.95
|Средневзвешенная доходность. %
|5.95
|5.95
|Поступление в бюджет
|4 147 384.00
|6 160 116.70
Данные: Минфин Украины