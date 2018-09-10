Финансовые новости
- |
- 10.09.18
- |
- 22:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.09.18
12:29 10.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 сентября 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 05.09
|755063.40
|348103.76
|373876.66
|20983.65
|4607.83
|7491.50
|на 06.09
|752977.53
|348103.76
|372864.89
|20119.08
|4517.71
|7372.09
|на 07.09
|752564.86
|348103.76
|372410.42
|20176.19
|4502.18
|7372.31
|на 10.09
|752716.50
|348103.76
|372511.96
|20188.96
|4540.25
|7371.56
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 10 сентября – 28,264977 грн/$1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Потребительские цены в Украине в августе остались неизменными, за год выросли на 9% - Госстат
|Украинский паспорт стал 24-ым по возможностям в мире
|Дискредитация экзархов: Как Москва планирует противостоять автокефалии в Украине
|Главными новостями «единого дня голосования» в России стали протесты и аресты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины начал торговую неделю умеренным ростом
|Фунт дорожает на заявлениях Барнье, долларовый индекс снижается
|Citigroup разработал новый механизм для инвестирования в криптовалюты
|Норматив достаточности регулятивного капитала банков в августе снизился на 0,24 п. п. до 16,15%
|«Зеленая карта» подорожала на 5%
|Чистая продажа валюты НБУ на межбанке 3-7 сентября составила $19 млн
|Биржи АТР закрылись 10 сентября снижением на новом обострении внешнеторговых опасений
Это интересно
|Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»
|Vivo V11: смартфон среднего уровня с экранным сканером отпечатков пальцев
|Burberry решила не сжигать непроданный товар
|Дебют смартфона ZTE Nubia Z18: безрамочный экран с вырезом и три камеры
|Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер
|Goldman Sachs: акции Tesla упадут на 30% в ближайшие полгода
|Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком