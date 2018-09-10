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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.09.18

09:41 10.09.2018 |

Финансы

Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).

дата Кредит и депозит бланковые Договора своп (с $)
Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.
04.09 16.9461 - - - - 16.2133     
05.09 16.9929 - - - - 16.1667 - - - -
06.09 17.0762 - - - - 16.2831 - - - -
07.09 17.3840 - - - - 16.8464 - - - -

Данные НБУ.

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

По материалам: Интерфакс-Украина
 

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