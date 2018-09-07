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НБУ продал 6 сентября банкам депозитные сертификаты на 6 082 млн гривен
12:04 07.09.2018 |
Национальный банк в четверг, 6 сентября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 6 082 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 15,50% годовых 34 банкам на сумму 6 082 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 5 сентября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 188 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-июле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 032,485 млрд гривен, что на 22,0% больше чем за январь-июль 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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