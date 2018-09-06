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Депозитные ставки для физлиц 06.09.18
19:07 06.09.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 сентября 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|06.09.18
|05.09.18
|06.09.18
|05.09.18
|06.09.18
|05.09.18
|3 месяца
|13.46
|13.45
|2.13
|2.13
|1.09
|1.09
|6 месяцев
|14.37
|14.29
|2.85
|2.85
|1.45
|1.45
|9 месяцев
|14.41
|14.32
|3.19
|3.19
|2.05
|2.05
|12 месяцев
|14.50
|14.45
|3.46
|3.46
|1.98
|1.98
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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