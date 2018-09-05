Депутаты предлагают ввести в Украине банковские сертификаты





5 депутатов Верховной Рады предлагают ввести в Украине новый финансовый инструмент - банковский сертификат.

Соответствующий законопроект № 9034 был зарегистрирован 3 сентября, сообщает FinClub.

Законопроект предусматривает введение нового вида эмиссионных ценных бумаг, которые будут выпускать банки, - банковские сертификаты.

«Удобство использования банковских сертификатов заключается в том, что такой сертификат сочетает в себе свойства банковского вклада и ценной бумаги. Предполагается, что банковские сертификаты могут быть как процентными, так и дисконтными», - говорится в пояснительной записке к документу.

В отличие от депозитных сертификатов, которые сейчас предлагают банки, банковский сертификат будет существовать в бездокументарной форме.

Поэтому банковский сертификат с небольшой потерей доходности можно будет продать другому банку или другому лицу (в том числе на фондовой бирже с применением механизмов гарантирования исполнения сделок по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты»).

Получать сумму погашения и проценты владелец банковского сертификата сможет на указанный владельцем банковский счет, обусловленный договором с депозитарным учреждением, без необходимости личного обращения в банк, который выпустил сертификат.