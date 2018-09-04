Минфин на аукционах ОВГЗ 4 сентября привлек в госбюджет более 14,96 млн грн и $ 12,61 млн.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник сохранило ставку размещения валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на уровне 5,95% годовых, хотя отдельные покупатели после внешнего размещения Украиной в конце августа 6-месячых нот под 9,1% годовых подняли ставки в заявках до 8% годовых.

Согласно информации на сайте ведомства, оно отклонило шесть заявок на $6,5 млн (по номиналу) на покупку 9-месячных долларовых бумаг по ставкам до 8% годовых и четыре заявки на $2 млн на покупку бумаг с погашением через 1,4 года по ставкам до 6,95% годовых.

В результате объем продаж долларовых ОВГЗ составил $12,61 млн.

На трех аукционах по размещению гривневых бумаг с погашением от трех месяцев до года в ожидании повышения Нацбанком учетной ставки 6 сентября спрос и продажи прогнозировано упали - до 14,96 млн грн. Ставка по всем этим ОВГЗ была установлена на уровне 18%, хотя ранее Минфин пытался удерживать кривую доходности по годичным инструментам на чуть более низком уровне.





Номер аукциона 163 164 165 166 167 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202055 Первичное размещение UA4000202287 Первичное размещение UA4000202295 Доразмещение UA4000201453 (Ном. в инвалюте дол. США) Доразмещение UA4000201396 (Ном. в инвалюте дол. США) Номинальная стоимость Количество выставленных облигаций. шт. Дата проведения 04.09.2018 04.09.2018 04.09.2018 04.09.2018 04.09.2018 Дата оплаты за приобретенные облигации 05.09.2018 05.09.2018 05.09.2018 05.09.2018 05.09.2018 Срок оплаты процентов 16.01.2019 Срок оплаты процентов 17.07.2019 Срок оплаты процентов 15.01.2020 Размер купонного платежа на одну облигацию 28.10 Номинальный уровень доходности. % 18.00 #N/18.00A #N18.00/A 5.40 5.62 Срок обращения (дней) 105 203 364 287 497 Срок погашения 19.12.2018 27.03.2019 04.09.2019 19.06.2019 15.01.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 7 099 000.00 2 146 000.00 7 390 000.00 14 426 000.00 6 692 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 7 099 000.00 2 146 000.00 7 390 000.00 7 956 000.00 4 992 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1 109 574 000.00 2 146 000.00 7 390 000.00 71 506 000.00 234 027 000.00 Количество поданных заявок. шт. 5 2 2 13 9 Количество удовлетворенных заявок. шт. 5 2 2 7 5 Максимальный уровень доходности облигаций. % 18.00 18.00 18.00 8.00 6.95 Минимальный уровень доходности облигаций. % 18.00 18.00 18.00 5.95 5.95 Установленная доходность. % 18.00 18.00 18.00 5.95 5.95 Средневзвешенная доходность. % 18.00 18.00 18.00 5.95 5.95 Поступление в бюджет 6 749 516.23 1 950 714.00 6 265 315.90 7 601 560.20 5 008 872.96







