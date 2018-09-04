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Минфин на аукционах ОВГЗ 4 сентября привлек в госбюджет более 14,96 млн грн и $ 12,61 млн.
19:10 04.09.2018 |
Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник сохранило ставку размещения валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на уровне 5,95% годовых, хотя отдельные покупатели после внешнего размещения Украиной в конце августа 6-месячых нот под 9,1% годовых подняли ставки в заявках до 8% годовых.
Согласно информации на сайте ведомства, оно отклонило шесть заявок на $6,5 млн (по номиналу) на покупку 9-месячных долларовых бумаг по ставкам до 8% годовых и четыре заявки на $2 млн на покупку бумаг с погашением через 1,4 года по ставкам до 6,95% годовых.
В результате объем продаж долларовых ОВГЗ составил $12,61 млн.
На трех аукционах по размещению гривневых бумаг с погашением от трех месяцев до года в ожидании повышения Нацбанком учетной ставки 6 сентября спрос и продажи прогнозировано упали - до 14,96 млн грн. Ставка по всем этим ОВГЗ была установлена на уровне 18%, хотя ранее Минфин пытался удерживать кривую доходности по годичным инструментам на чуть более низком уровне.
|Номер аукциона
|163
|164
|165
|166
|167
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000202055
|Первичное размещение UA4000202287
|Первичное размещение UA4000202295
|Доразмещение UA4000201453 (Ном. в инвалюте дол. США)
|Доразмещение UA4000201396 (Ном. в инвалюте дол. США)
|Номинальная стоимость
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|04.09.2018
|04.09.2018
|04.09.2018
|04.09.2018
|04.09.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|05.09.2018
|05.09.2018
|05.09.2018
|05.09.2018
|05.09.2018
|Срок оплаты процентов
|16.01.2019
|Срок оплаты процентов
|17.07.2019
|Срок оплаты процентов
|15.01.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|28.10
|Номинальный уровень доходности. %
|18.00
|#N/18.00A
|#N18.00/A
|5.40
|5.62
|Срок обращения (дней)
|105
|203
|364
|287
|497
|Срок погашения
|19.12.2018
|27.03.2019
|04.09.2019
|19.06.2019
|15.01.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|7 099 000.00
|2 146 000.00
|7 390 000.00
|14 426 000.00
|6 692 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|7 099 000.00
|2 146 000.00
|7 390 000.00
|7 956 000.00
|4 992 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 109 574 000.00
|2 146 000.00
|7 390 000.00
|71 506 000.00
|234 027 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|5
|2
|2
|13
|9
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|5
|2
|2
|7
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|18.00
|18.00
|18.00
|8.00
|6.95
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|18.00
|18.00
|18.00
|5.95
|5.95
|Установленная доходность. %
|18.00
|18.00
|18.00
|5.95
|5.95
|Средневзвешенная доходность. %
|18.00
|18.00
|18.00
|5.95
|5.95
|Поступление в бюджет
|6 749 516.23
|1 950 714.00
|6 265 315.90
|7 601 560.20
|5 008 872.96
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